André Janones circula entre empresariado de SP com ajuda de Paulo Marinho

Presidenciável do Avante, André Janones tem sido apresentado a empresários e investidores por Paulo Marinho, que apoiou Bolsonaro em 2018. “A ideia é que as pessoas o conheçam, já que o nicho dele hoje é mais as classes C, D e E”, diz Marinho.

Janones apareceu na última pesquisa Datafolha com 2% das intenções de voto, praticamente no mesmo patamar de João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB). Ele ganhou fama com postagens que ganharam repercussão nas redes sociais em defesa de programas sociais.

À frente da pré-campanha do parlamentar desde o fim de março, Marinho se esforça para atrair siglas sem posição definida para o candidato.