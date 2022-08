André Ceciliano terá vantagem em tempo de TV sobre Alessandro Molon

O racha entre os dois candidatos ao Senado à esquerda, no Rio, terá efeitos também no tempo de TV de cada um. André Ceciliano (PT), que conta com a federação formada com PV e PCdoB, deverá ter cerca de 45 segundos e 4 inserções diárias, segundo estimativas da campanha. Já Alessandro Molon (PSB) terá metade disso e 3 inserções diárias. Apesar do apoio de Rede e PSOL, Molon não poderá contar com os tempos dos partidos porque o TSE proibiu coligações descasadas com a do candidato a governador.

