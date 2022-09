André Ceciliano omite número de urna de Marcelo Freixo em material de campanha

Candidato a senador pelo PT fluminense, André Ceciliano omitiu de seu material de campanha o número de urna do postulante ao governo do Rio de sua chapa, Marcelo Freixo (PSB). O panfleto em que consta o CNPJ da campanha do petista contém apenas o seu número e o de Lula, a quem busca se vincular para superar seu principal rival à esquerda na disputa, Alessandro Molon (PSB).

Ceciliano é apontado por aliados e lideranças da direita fluminense como próximo ao governador do Rio, o bolsonarista Claudio Castro (PL). Seu filho, o candidato a deputado estadual Andrezinho Ceciliano, produziu material de campanha em que divulga o número de urna do pai junto com os de Castro e do ex-secretário de obras da atual gestão do Palácio da Guanabara Max Lemos.