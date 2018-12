Ana Amélia será secretária no governo do RS

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou a senadora Ana Amélia (PP-RS) como Secretária de Relações Federativas e Internacionais do Estado.

A senadora chegou a conversar com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, mas, conforme antecipou a Coluna do Estadão, já estava negociando com Eduardo Leite assumir o posto desde o início desta semana.

Ana Amélia disputou as eleições de 2018 como vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) para a Presidência da República. O tucano não passou para o segundo turno. (Juliana Braga)