Amoêdo enfrenta pedido de expulsão do Novo

João Amoêdo enfrenta um pedido de expulsão do Partido Novo, protocolado na comissão de ética da sigla na última quinta (13). A declaração de apoio a Lula foi anexada como um aditivo. O argumento é o de que o empresário desrespeita há meses o artigo 18 do estatuto do partido, que trata como infidelidade “difamar a imagem ou a reputação do Novo, seus mandatários, candidatos ou dirigentes”.

A maior parte do Novo declarou apoio a Bolsonaro. Quem não o fez se diz anti-PT. Membros da sigla afirmam que a nota que liberou os afiliados no 2.º turno não contempla apoio a Lula. O empresário entende que está, sim, amparado na liberação.