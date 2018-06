Amigo de Mantega registrou mansão como bem de família

Victor Sandri, que confessou em abril ter depositado US$ 1,3 milhão numa conta de Guido Mantega, registrou sua casa como bem de família, em 2016. A maioria dos juízes considera bens de família impenhoráveis. O imóvel está avaliado em R$ 13 milhões.

Em 2007, quando era ministro da Fazenda do governo Lula, Mantega foi feito refém por criminosos que assaltaram a chácara de Victor Sandri em Ibiúna. Mantega passava o carnaval na companhia do amigo. O petista nunca fala do episódio.