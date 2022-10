Alvo de radicais bolsonaristas, Moraes arquiva ações que ajudam Paulo Guedes

Alvo de bolsonaristas radicais, Alexandre de Moraes deu uma notícia boa para Paulo Guedes nesta quarta (19). Ele arquivou em definitivo cinco ações no STF que questionavam a redução de IPI concedida pela Economia, numa pendenga que envolveu a Zona Franca de Manaus e se arrastou por meses. Ao fim, o governo preservou o benefício tributário – com equivalente perda de arrecadação – para 171 itens da Zona Franca e o ministro reduziu o IPI no resto do País.

Coluna do Estadão: Presença de Bolsonaro no Bandeirantes gera insatisfação de tucanos