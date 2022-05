Alvo de processo no TCU que cobra R$ 2,8 milhões, Deltan ganha tempo

Coluna do Estadão

GANHA. Deltan Dallagnol ganhou prazo até o próximo dia 6 para se defender no processo que corre no Tribunal de Contas da União e cobra a restituição de valores pagos em diárias e viagens, durante a vigência da Operação Lava Jato. Além dele, são alvos do TCU o ex-procurador-geral Rodrigo Janot e oito membros da operação. Só Deltan deverá devolver R$ 2,8 milhões.

PERDE. Na última quarta-feira, o plenário do TCU negou recurso do procurador Orlando Martello Júnior, que questionava a competência da segunda turma do tribunal em decidir pela restituição dos valores.