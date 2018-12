Alvo da PF, Kassab tem na agenda posse de presidente e conselheiro da Anatel

Alvo da ação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 19, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, tem importante agenda quinta-feira, 20, na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para dar posse a Leonardo Euler de Morais como presidente do órgão regulador e Moisés Queiroz Moreira como conselheiro. A solenidade costuma atrair representantes do setor de telecomunicações e da radiodifusão. Moisés foi indicado para a vaga por Kassab; enquanto Euler foi apadrinhado pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

A procuradora-geral da República Raquel Dodge afirma que o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), recebeu R$ 58 milhões do grupo J&F, dono da JBS. Segundo a Procuradoria, ele recebeu valores ilícitos até quando já ocupava o cargo de ministro.

A delação de executivos do Grupo J&F revela ‘mensalão’ de R$ 350 mil para Kassab no período entre 2010 e 2016. O ex-prefeito de São Paulo (2006/2013) comandou primeiro o Ministério das Cidades do governo Dilma entre 2015 e 2016. (Andreza Matais)