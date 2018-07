Alvaro Dias pode ter Eduardo Fischer e Alexandre Oltramari na campanha

Coluna do Estadão

Alvaro Dias (Podemos) é o terceiro presidenciável a procurar o publicitário Eduardo Fischer. Antes dele, Henrique Meirelles (MDB) e Jair Bolsonaro (PSL) tentaram trazer o presidente da Fischer America para suas campanhas.

As negociações com o candidato do Podemos estão avançadas. Fischer deve atuar como um consultor estratégico. Ele já indicou Alexandre Oltramari para ser o marqueteiro da campanha.

Fischer foi eleito, ontem, pela terceira vez como “publicitário de confiança” pela pesquisa Marcas de Confiança da revista Seleções. Sua empresa é uma das maiores do País. (Andreza Matais)

