Alvaro Dias critica busca contra Moro e diz que disputa deve ser resolvida no voto

Principal Rival de Sergio Moro (União) na disputa ao Senado pelo Paraná, Álvaro Dias (Podemos) criticou a operação de apreensão de materiais de campanha do ex-juiz da Lava Jato neste sábado, 3.

“Não contribui para o processo eleitoral. Temos que ir para as urnas. Prefiro que a decisão seja dos eleitores, não da Justiça”, disse à Coluna.

A juíza Melissa de Azevedo Olivas, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), citou a falta de menção aos suplentes de Moro e tamanhos das fontes da impressão de materiais gráficos na decisão em que autoriza a operação. Dias, que é candidato à reeleição, avaliou a justificativa como “pequena e insignificante”. “Essas manobras eleitorais não vão alterar o resultado as eleições. Eu não subestimo a população, que vai julgar cada candidato por suas realizações”, acrescentou.

A operação contra Moro é resultado de uma ação da federação “Brasil da Esperança”, liderada pelo PT, que no Paraná uniu forças com o Podemos para derrotar Moro.