Alto-comando militar frustrado com ministra Rosa Weber

O voto de Rosa Weber caiu mal no Alto-Comando do Exército, reunido nesta semana em Brasília. Generais se surpreenderam com a ministra na sessão do Supremo que analisa a prisão em segunda instância. Ela sempre teve bom trânsito entre os militares e, por isso, eles demonstraram decepção porque há grande preocupação com a possibilidade de o STF abrir caminho para libertar Lula. O momento, avaliam os fardados, não poderia ser pior. Com países vizinhos em convulsão social, o temor é deixar espaços para a reorganização das esquerdas.

Olho. Militares brasileiros monitoram os protestos no Chile, Equador, Peru e Colômbia, além das eleições argentinas. Para eles, o cenário externo pode fomentar discurso da esquerda para se reaglutinar com Lula fora da prisão.



Já vi…Com o País ainda polarizado, interlocutores palacianos sabem que a eventual soltura de Lula tem potencial para ser politicamente interessante para Jair Bolsonaro, mas rejeitam a hipótese de uma instabilidade social sacudir o País com o ex-presidente fora da cadeia no Paraná.

…esse filme. Lembram quando petistas diziam que, se o ex-presidente fosse preso, o País iria parar. Não parou e não deve parar com a saída dele de Curitiba, caso ela venha a ocorrer, avaliam aliados de Bolsonaro.

Meu Mengão. Torcedor militante, o ministro Marco Aurélio Mello fica tenso nas sessões de quarta-feira do STF: tem medo de se atrasar para um compromisso inadiável: acompanhar os jogos do Flamengo, ainda mais quando a fase atual do time é só de alegrias.



Passou o bastão. Mudará de relatoria o processo que o presidente Jair Bolsonaro responde no TSE por supostos disparos irregulares de mensagens de celular. Com o fim do biênio do ministro Jorge Mussi, o caso será assumido por Og Fernandes.

Primeiro mundo. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, visita hoje a Base de Alcântara (MA). A pasta planeja melhorar os acessos ao Centro de Lançamento, com a construção de um aeroporto (só há um aeródromo por enquanto) e ampliação do porto.

Deixa…Para defesa do ex-motorista Fabrício Queiroz, a divulgação do áudio no qual ele fala sobre cargos que a família Bolsonaro tem no Congresso é ruim porque reaviva um caso que está teoricamente parado. A conversa foi revelada pelo jornal O Globo.

…quieto. A equipe de advogados argumenta, no entanto, que as declarações não têm força para reabrir as investigações. “Se ele ainda tivesse contato com o senador Flávio, teria indicado algum funcionário específico para negociar o cargo”, afirma Paulo Klein.

Agora… A Comissão de Ética do PDT recomendou pôr fim à suspensão das atividades partidárias dos oito deputados que votaram a favor da reforma da Previdência. O estatuto prevê prazo máximo de 90 dias.

…vai. Decidiu também encerrar o processo contra quatro dos oito deputados dissidentes. Contra Tabata do Amaral (SP) e os outros três que pediram os mandatos na Justiça, a recomendação foi dar prosseguimento. A previsão é dar a palavra final em 22 de novembro, quando o Diretório Nacional volta a se reunir.

CLICK. O deputado federal Marco Feliciano (Pode-SP) está com Jair Bolsonaro em viagem na China. Aproveitou para visitar a Muralha da China junto com o presidente.

PRONTO, FALEI! Samuel Moreira Deputado federal (PSDB-SP) “A reforma da Previdência traz benefícios, tanto do ponto de vista fiscal (tem uma relevância enorme) quanto do social. Corrige uma série de injustiças.”

