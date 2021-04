Aloysio Nunes vê recuo de Bolsonaro em ‘posição soberanista’ no meio ambiente

Coluna do Estadão

Para o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, o Brasil chega à Cúpula de Líderes sobre o Clima sob desconfiança, mas tendo feito importantes recuos, como o pedido de “ajuda” de US$ 1 bilhão. “Desdenhou de recursos do Fundo Amazônia e quando Joe Biden se dispôs a ajudar, Jair Bolsonaro respondeu grosseiramente. Agora é uma volta atrás na posição soberanista”, disse. A “volta atrás” talvez traga arrepios ao Bolsonaro de 2020, que usou como justificativa a “perda de soberania” para recusar recursos estrangeiros para o combate a incêndios.

Lado bom. “Toda relação internacional tem, como pressuposto, a afirmação da soberania, mas a cooperação é absolutamente chave em uma questão que não admite fronteiras”, disse.

Cálculo. Ex-embaixador em Washington, Sérgio Amaral disse que “a chance de o Brasil conseguir o que pleiteia junto aos Estados Unidos, uma melhora na imagem e a doação de US$ 1 bilhão, é próxima a zero”. O motivo? O Brasil não apresenta medidas concretas e perdeu credibilidade.

Vida real. “Para construir a confiança demora décadas, para perder é uma semana. Vai levar tempo. Não é um problema de comunicação, mas de atos concretos. É isso que recria a confiança”, afirmou Amaral.

Bora? Os CEOs que fizeram carta pública cobrando do governo o combate ao desmatamento optaram, desta vez, por jogar junto. Foram feitas reuniões com Ricardo Salles (Meio Ambiente), Carlos França (Itamaraty), Tereza Cristina (Agricultura) e Roberto Campos Neto (Banco Central).

Agora… Após queixas de deputados, o ministro Fábio Faria encontrou solução para compensar o veto do governo a projeto de lei que garantia a alunos e professores da educação básica acesso gratuito à internet.

…será… Em ofício, pediu à Anatel para alterar o decreto do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU) de forma que incluísse a cobertura de escolas com redes de fibra ótica.

… que vai? As concessionárias de telefonia fixa forneceriam a internet como forma de compensar débitos com o erário.

SINAIS PARTICULARES.

Renan Calheiros, senador (MDB-AL)

Showman. Além do discurso crítico ao governo, duas características de Renan Calheiros (MDB-AL) fazem assessores palacianos o temerem na CPI da Covid: conhecimento do regimento e capacidade de comunicação, principalmente em frente às câmeras.

CLICK. O ministro Marcelo Queiroga (segundo à dir.) encontrou tempo na pandemia para conhecer uma confeitaria em Campina Grande (PB), ao lado do prefeiro Bruno Cunha Lima, primeiro à dir. Como a Coluna mostrou, o mundo político vê pretensões políticas do ministr.

Quebra… Com escassez de vacinas, o Estado de São Paulo enfrenta pressões de diferentes setores e negocia para evitar greves. O governo estadual tem discutido para chegar a um termo comum e evitar paralisações no transporte público.

…cabeça. Há chamado do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Setor Diferenciado de São Paulo para desligarem os motores nesta terça-feira, 20. No Estado do Rio de Janeiro, o setor também discute parar.

Mais. Profissionais de limpeza urbana queixam-se do aumento no número de casos de covid-19 entre trabalhadores e querem ser prioridade na fila da vacinação. Além de São Paulo, Belo Horizonte também é possível foco de greve do setor.

PRONTO, FALEI!

Fábio Trad, deputado federal (PSD-MS): “Ao fazer proselitismo com remédio sem eficácia comprovada para covid-19, Jair Bolsonaro insiste na insanidade como método político. Não é médico.”

COM REPORTAGEM DE MARIANNA HOLANDA (INTERINA) E MARIANA HAUBERT. O COLUNISTA ALBERTO BOMBIG ESTÁ EM FÉRIAS E RETORNA DIA 19 DE ABRIL.

