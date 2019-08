Regulamentação de cannabis medicinal na Anvisa fica nas mãos de militar

O contra-almirante Antonio Barra Torres, recém-nomeado diretor da Anvisa, ficou responsável pela área de estudos de regulamentação do plantio de cannabis medicinal.

O presidente da Anvisa, William Dibb, já disse que esta será uma das prioridades da agência neste ano, mas Bolsonaro e Osmar Terra são contrários.

Na semana passada, Torres teve audiência com o presidente no Planalto e seu nome foi ventilado para substituir Dibb no comando da agência.

Era Dibb quem, na ausência de um diretor indicado, comandava a diretoria de estudos a respeito da cannabis.