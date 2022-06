Aliança entre PT e União Brasil em SP seria ‘jabuti transgênico inimaginável’, diz deputado

O deputado Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou que uma eventual aliança com o União Brasil em São Paulo, conforme foi ventilado há alguns dias por Luciano Bivar, “seria um jabuti transgênico quase inimaginável”.

Padilha procurou integrantes do União para, segundo ele, se certificar de que “não há a menor chance de estarem com Haddad”. “Desconfio da real vontade do partido que acolheu Sergio Moro e está no ventre dos governos Rodrigo Garcia e Ricardo Nunes de nos apoiar no primeiro turno”, afirmou Padilha.