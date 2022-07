Aliança entre Lula e Bivar esbarra em limitação em PE

O eventual acordo para que o deputado Luciano Bivar (União-PE) desista da pré-candidatura à presidência em nome de uma aliança com o PT esbarra não só em questões nacionais da legenda, mas também no reduto eleitoral do parlamentar, que tem dificuldade para se reeleger.

De acordo com pessoas que acompanham as tratativas, o União espera conquistar apenas duas vagas à Câmara dos Deputados em Pernambuco. A expectativa, hoje, é que elas sejam ocupadas pelos ex-ministros Fernando Coelho Filho e Mendonça Filho, considerados mais fortes eleitoralmente do que Bivar.

Ainda segundo pessoas que participam das negociações, o União chegou a sugerir que Mendonça Filho disputasse vaga ao Senado, mas ele resiste a essa possibilidade. Além disso, o partido também já possui candidato ao governo do Estado, Miguel Coelho, que também insiste em continuar na disputa.

Além das questões no Estado de Bivar, um dos locais que mais dificulta a viabilidade do eventual acordo atualmente, de acordo com integrantes das duas legendas, é a Bahia. Neste caso, há resistência de petistas em abrir mão da candidatura própria para apoiar ACM Neto ao governo.