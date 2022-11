Aliados recomendam que Lula faça aceno ao agro em discurso na COP-27

Apesar do foco na área ambiental, aliados também querem que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveite a sua participação da COP-27 para fazer alguns acenos ao agronegócio. Lula foi aconselhado a destacar o etanol e o biodiesel como fontes de energia limpa no país com o intuito de passar uma mensagem positiva aos produtores do setor, especialmente na região Centro-Oeste.

Integrantes da equipe de Lula avaliam que ele também pode aproveitar a viagem ao Egito para mostrar que a maioria dos representantes do agronegócio no Brasil combate o desmatamento ilegal, e não o contrário.

Pessoas próximas ao petista consideram que será preciso buscar uma aproximação para “quebrar o gelo” e ouvir as demandas do setor, que se aproximou de Jair Bolsonaro.

Os membros do grupo especial que vai cuidar do tema na equipe de transição devem ser anunciados nesta segunda-feira pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Inicialmente, devem ser escolhidos formalmente apenas cinco nomes, mas outras pessoas devem atuar como voluntárias.

