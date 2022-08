Aliados ignoram conteúdo e enaltecem postura ‘controlada’ de Bolsonaro no JN

O ministro das Comunicações, Fabio Faria (PP), classificou como “excelente” o desempenho do presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao Jornal Nacional, nesta segunda-feira. Questionado se o resultado ajuda a conquistar votos entre eleitores indecisos, Faria respondeu: “só falou para eles”.

Faria destacou como positiva a “postura” do presidente, geralmente mais combativa do que a demonstrada hoje no JN. Em tom semelhante, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), enalteceu o “equilíbrio” de Bolsonaro e concordou que o desempenho ajuda a conquistar uma nova parcela do eleitorado.

Outra ala da campanha, no entanto, foi menos otimista. Em caráter reservado, um integrante da equipe do presidente considerou que “pelo menos Bolsonaro não saiu destruído”, o que já é visto por ele como positivo. A avaliação é que o presidente não teve uma participação marcante, mas poderia ser pior.

Bolsonaro avançou pouco em enaltecer conquistas do governo e novas propostas para uma eventual reeleição. Em paralelo, quase não citou o ex-presidente Lula (PT), seu principal adversário, ou as gestões petistas.

Na oposição, a percepção foi de que Bolsonaro conseguiu manter “serenidade” na entrevista. “Se não surfou, também não surtou, o que para ele é muito bom”, avaliou um integrante do PT.

