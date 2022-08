Aliados esperam que Bolsonaro arrecade R$ 70 milhões em doações de campanha

A 11 dias do início da campanha eleitoral, Jair Bolsonaro foi a campo em busca de doações com um vídeo publicado nas redes sociais. O dia 15 é o prazo final para os partidos informarem aos candidatos quanto cada um vai receber do Fundo Eleitoral, e ainda há muitos insatisfeitos no PL.

ME DÁ UM DINHEIRO AÍ. Aliados dizem que Bolsonaro parecia envergonhado em pedir ajuda e, por isso, o vídeo marca uma mudança. A expectativa é de que a campanha arrecade R$ 70 milhões em doações no total.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República