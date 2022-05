Aliados de Tebet preveem que ela alcance 5% nas próximas pesquisas

Apesar dos porcentuais baixos no Datafolha e no Ipespe, a equipe de Simone Tebet (MDB) tem a expectativa de que, na metade da semana que vem, ela apareça ao redor de 5%, como resultado da exposição dos últimos dias. Eles não creem num avanço rápido, mas dizem que é necessário tirá-la do patamar de 1% ou 2%.

Já a cúpula do PSDB considera que a situação de Simone não deve mudar muito no próximo mês. A prioridade deles é resolver impasses regionais.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Simone Tebet, presidenciável do MDB