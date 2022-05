Aliados de Tebet dizem que pesquisa não reflete consolidação da 3ª via

O presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), minimizou o resultado da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, dizendo que os números demonstram que o centro democrático está no “caminho certo”. Ele também celebrou o fato de a pré-candidata emedebista, Simone Tebet, ter aumentado 100% das intenções de voto de uma pesquisa para a outra, passando de 1% para 2%. A mudança está dentro da margem de erro.

“A pesquisa demonstra que o MDB e o centro democrático estão no caminho certo. De uma pesquisa para essa, ela (Tebet) cresceu 100%. O que demonstra que nós temos o desafio de torná-la mais conhecida”, afirmou Baleia Rossi. “A candidatura da Simone Tebet é uma homenagem ao eleitor que quer respostas para os problemas reais da população e está cansado dessa polarização que não dá resultado nenhum.”

O MDB está em fase de negociação para formalizar a aliança com o PSDB e o Cidadania. Alguns tucanos contrários ao acordo queriam esperar justamente o resultado da pesquisa desta quinta para reforçar seus argumentos. Mas, lideranças das siglas garantem que as tratativas seguem normalmente.

“Pesquisa não substitui e muito menos cancela eleição. A campanha mal começou a ter definido o cenário. Vamos ter calma”, disse Roberto Freire, presidente do Cidadania.

“(A pesquisa) é um extrato do momento. Ainda nem oficializamos a aliança. Pode ser que depois que estiver tudo consolidado as coisas mudem. Tem muito chão pela frente ainda, as coisas mudam muito”, declarou o líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF).