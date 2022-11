Aliados de Tarcísio querem que Rodrigo reverta indicações a Agência

Aliados de Tarcísio de Freitas (Republicanos) querem que Rodrigo Garcia reverta duas indicações que fez para a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) em outubro, após ser derrotado no 1.º turno. Os dois indicados são ligados a Milton Leite (União) que, segundo aliados do futuro governador, deve perder a influência com o fim da gestão do PSDB.

AMPULHETA. O problema é que os mandatos de indicados para a agência são fixos, de quatro anos. Os aliados de Tarcísio estudam os prazos para tentar brecar as nomeações.