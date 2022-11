Aliados de Pacheco descartam adiar PEC de Transição para o ano que vem

Apesar da falta de um cronograma definido para a tramitação da PEC da Transição no Senado, aliados de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) avaliam que é nula a chance de o texto não ser aprovado até dezembro. Isso porque é a PEC que garantirá a continuação do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem, tema que já virou consenso entre parlamentares.

PRAZO. A demora em fechar o calendário de votação está levando parlamentares a ventilarem deixar a votação do Orçamento de 2023 para o início do ano. Presidente da comissão de Orçamento, Celso Sabino (União-PA), diz que depende da PEC.

REAL. “Tudo vai depender do ritmo da PEC, se vai votar tudo neste ano, se fica algo para o ano que vem. O PT está trabalhando para tentar formar alguma base e acho que só vão votar se tiver base (de apoio).”