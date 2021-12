Aliados de Moro na Câmara trabalham por PEC pelo fim da reeleição

O deputado Junior Bozzella (PSL-SP), que tem atuado como coordenador informal da campanha de Sérgio Moro, está colhendo assinaturas para uma PEC, apoiada por Renata Abreu, presidente do Podemos, pelo fim da reeleição. Para Bozzella, o próprio Fernando Henrique Cardoso, primeiro presidente beneficiado pela medida, já admitiu que ela foi um erro. “A história vem mostrando que a reeleição é um instrumento que fracassou no nosso país. Era para ser consequência de um bom governo, mas virou a pauta central do detentor de mandato. O Bolsonaro é o melhor exemplo disso. Em vez de governar para o povo, ele vende a alma para o diabo pensando na próxima eleição”, afirma Bozzella.

FORTES SINAIS. Em busca de canalizar os apoios no chamado centro político, Moro precisa sinalizar que não pretende concorrer à reeleição se chegar ao Palácio do Planalto. Segundo apurou a Coluna, essa PEC tem o aval do pré-candidato.

OREMOS. No seu “tour do agradecimento”, o novo ministro do Supremo, André Mendonça, participou de um culto religioso nesta segunda-feira, 13, na igreja Assembleia de Deus, em Manaus, no Amazonas, base eleitoral de uma das principais lideranças da bancada evangélica em Brasília: Silas Câmara (Republicanos).

FOGÃO MINEIRO. Em campanha antecipada pela vaga da Câmara no TCU, Fábio Ramalho (MDB-MG) intensificou sua estratégia preferida para fazer amigos e influenciar estômagos: fartos jantares com torresmos, doce de leite e outras delícias tipicamente de Minas.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Fábio Ramalho (MDB-MG), deputado federal

CUECAS. Augusto Aras dará posse nesta terça-feira, 14, à nova composição do Conselho Nacional do Ministério Público, após a nomeação dos indicados pelo Senado e alguns remanejamentos. Mesmo com as instituições defendendo maior pluralidade e diversidade, não haverá uma só mulher entre os conselheiros.

CUECAS 2. Ainda falta uma indicação ao órgão: apenas a OAB poderá mudar a configuração. Porque MP estadual, MPF, MP Militar, MP do Trabalho, Senado, Câmara, STJ e STF só indicaram homens para o CNMP.

PARCERIA. O Instituto Butantan aposta suas fichas numa nova parceria, desta vez com o laboratório Sandoz, que será assinada hoje, para poder dar a largada na produção de remédios de alto custo para tratamento de doenças autoimunes, como artrite reumatoide e psoríase, e diferentes tipos de câncer.

PARCERIA 2. O instituto inaugurou em 2020 uma fábrica que custou cerca de R$ 120 milhões e ainda não pôde fazer uma dose sequer de qualquer remédio. O motivo, de acordo com o instituto, é a falta de ação do Ministério da Saúde na compra de insumos. A pasta alega que ações de auditoria de governos anteriores impactaram o andamento da parceria que estava em vigência, com o laboratório Libbs.

NADA. Desde a inauguração da fábrica, funcionários contratados pelo Butantan foram realocados pra outras áreas e a Libbs desistiu de fornecer o know-how da produção dos medicamentos, diante do não andamento dos trabalhos.

AGORA VAI? No Butantan, a leitura é de que o travamento da parceria é mais um efeito das quedas de braço políticas entre o governo federal e São Paulo. Não à toa, apesar do OK da pasta para firmar esta nova parceria, o clima é de apreensão.

OUTRO LADO. “O Ministério da Saúde adota outras modalidades para a compra desses medicamentos e manutenção do abastecimento dos insumos, como o Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP)”, informou a pasta à Coluna.

QUE FASE! Funcionários do Ministério da Saúde passaram boa parte desta segunda-feira, 13, sem obter acesso ao sistema interno da pasta. Servidores utilizaram Telegram e WhatsApp para trabalhar enquanto a intranet e e-mails institucionais passavam por uma “manutenção preventiva” .

CLICK. Michel Temer, ex-presidente da República

Ex-presidente, filiado ao MDB, foi o principal homenageado no recente jantar Um Brinde à Democracia, do Grupo Voto, dirigido por Karim Miskulin.

DE OLHO. Quase 16,5 mil instituições do setor público do Brasil aderiram ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), ferramenta de autosserviço lançada pela CGU e pelo TCU em maio para auxiliar gestores a identificar e mitigar riscos de fraude e corrupção em suas instituições.

DE OLHO 2. Além disso, mais de 9,1 mil órgãos públicos aderiram ao e-Prevenção, que avalia o nível de suscetibilidade de instituições públicas. Os dados serão apresentados pelo Ministério da Justiça na reunião da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) esta semana em Brasília.

LOTAÇÃO. Com a alta procura de parlamentares para um almoço agendado pela Frente do Empreendedorismo com os ministros Tarcísio de Freitas e Rogério Marinho em Brasília, nesta terça-feira, os organizadores tiveram de migrar o evento para a área externa da casa.

OOH MILA. O cantor baiano Netinho foi um dos convidados do Palácio do Planalto para a comemoração do dia do Forró e aniversário de Luiz Gonzaga. No evento, o vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo (PP-ES) abraçou um pedido dos artistas presentes e decidiu protocolar um projeto para transformar Luiz Gonzaga em herói nacional.

HERÓI. “Com esse objetivo solicitei à consultoria legislativa da Câmara dos Deputados a elaboração de um projeto de lei para reconhecer Luiz Gonzaga como um Herói da Prata. Luiz Gonzaga é a representação da nossa cultura, história e valores”, disse Melo.

PRONTO, FALEI! Gilberto Natalini, ex-vereador de São Paulo e ambientalista (PV)

“Mais um que troca a ideologia por uma eleição mais fácil. Poucos são os que resistem”, sobre Fabiano Contarato ter deixado a Rede para entrar no PT.