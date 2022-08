Aliados de Molon preveem arrecadar R$ 1 milhão com vaquinha para campanha

Aliados de Alessandro Molon (PSB) projetam arrecadar mais de R$ 1 milhão com a vaquinha virtual lançada para sua campanha ao Senado. A cúpula da sigla ameaçou excluí-lo da divisão de recursos do fundo partidário em meio ao impasse com o PT, que lançou André Ceciliano ao posto.

SOMA. Até as 19 horas de ontem, dia que marcou a abertura da arrecadação, Molon havia recebido R$ 8.917 em 87 doações. O valor equivale a uma média de R$ 102 por contribuição.