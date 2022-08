Aliados de Lula não veem composição com Lira como algo impossível

Apesar de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter prometido dar fim ao orçamento secreto, se eleito para o Planalto, aliados do petista avaliam não ser impossível compor com Arthur Lira (PP-AL), caso a reeleição do atual presidente da Câmara seja inevitável.

ENTER. Nos últimos sete dias, que marcaram o início oficial das campanhas eleitorais, internautas passaram a buscar no Google pelo termo “candidatos”, sinal de que aos poucos a eleição começa a entrar no dia a dia dos brasileiros. A maior quantidade de buscas ocorreu por “candidato a presidente”, que teve cinco vezes mais incidência do que “candidato a senador” e o dobro de procuras por “candidatos a deputado federal”.