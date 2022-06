Aliados de Lula incluem em plano de governo proposta que agrada a Marina Silva

Em aceno a Marina Silva, aliados de Lula incluíram no plano de governo do PT um programa lançado durante a gestão dela à frente do Ministério do Meio Ambiente. A ex-chefe da pasta reluta em declarar apoio ao presidenciável, que não esconde o desejo de tê-la como apoiadora. O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) teve suas bases descritas na versão do documento enviada aos presidentes dos partidos por iniciativa de Pedro Ivo, da Rede, um defensor da reconciliação. O texto destaca queda do desmatamento a partir de 2004, quando o projeto passou a operar. A inclusão da proposta teve apoio de todos os partidos da aliança.

STATUS. Apesar dos esforços de aliados, Marina e Lula ainda não marcaram um encontro. O programa é motivo de ação que a oposição move contra o governo Bolsonaro no STF desde 2019 e o acusa de encerrar o projeto informalmente. A matéria ainda não foi julgada, mas o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, endossou a tese.

PRONTO, FALEI. Rosângela Moro, mulher do ex-juiz Sergio Moro

“Não vou ter problema nenhum de pegar avião para qualquer lugar que seja para manter a nossa família”, disse, sobre ela se candidatar por SP e ele, pelo Paraná.

CLICK. Maria Fabiana dos Santos, viúva de Genivaldo dos Santos

Tratou da morte do marido, asfixiado em uma viatura da PRF, com os senadores Rogério Carvalho (PT), Alessandro Vieira (PSDB) e Humberto Costa (PT).