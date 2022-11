Aliados de Lula estão otimistas sobre aproximação com Lira

Aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão otimistas sobre uma eventual aproximação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e acreditam que ele vai ajudar o presidente eleito mesmo antes do término do governo Jair Bolsonaro (PL).



Eles viram como positiva a agilidade com que Lira reconheceu a vitória do petista, no último domingo. Em conversas reservadas, parlamentares relatam que o presidente da Câmara também indicou que não criará dificuldades para a nova gestão e se colocou à disposição durante o período de transição.



O aceno não é à toa, já que o presidente da Câmara quer apoio do PT e de outros partidos para a sua reeleição.

Na visão de pessoas próximas a Lula e a Lira, no entanto, um dos maiores entraves para a aproximação poderia ser a rixa do deputado com Renan Calheiros (MDB), que é apoiador do presidente eleito.

Segundo membros do PP, Lira liberou alguns integrantes da legenda a dialogarem com membros do próximo governo, mas indicou que uma adesão à base só poderia ocorrer depois de pelo menos seis meses da nova gestão.

Depois do resultado, Lira já conversou com Lula por telefone. Agora, interlocutores tentam acertar uma reunião presencial entre eles.