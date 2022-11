Coluna do Estadão

Aliados de Arthur Lira (PP-AL) já começaram a fazer mapas de votação da eleição para a presidência da Câmara. Acreditam ter 22 votos do União Brasil, apesar da vontade de Luciano Bivar de lançar-se candidato.

