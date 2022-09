Aliados de Kalil acionam botão de emergência para evitar vitória de Zema

O resultado da pesquisa Datafolha em Minas Gerais, nesta quinta-feira, fez o PT acender o alerta sobre a campanha do aliado do ex-presidente Lula ao governo do Estado. Havia expectativa de que, neste momento, Alexandre Kalil (PSD) estaria mais próximo de Romeu Zema (Novo), o que não se confirmou.

Em Minas, brinca-se que a eleição só começa de fato após o feriado de 7 de Setembro, e era nisso que pessoas próximas a Kalil se baseavam. O problema é que, passada uma semana, o candidato do PSD segue distante de Zema, que indica ter chances de vencer no primeiro turno.

Segundo a pesquisa, Zema tem 53% das intenções de voto no primeiro turno, contra 25% de Kalil.

A estratégia de Kalil agora será endurecer o tom e tentar vincular Zema ao presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem ele tenta se afastar a todo custo. Até então, Kalil apostava que apenas a sua vinculação com a imagem de Lula seria suficiente para avançar nas pesquisas. Mas só isso não bastou.

O resultado da estratégia até aqui, na visão de alguns membros da campanha de Kalil, foi deixar Zema mostrar “um paraíso que não existe na TV” e melhorar a avaliação de governo. Os mais otimistas dizem que ainda há tempo para muar e reverter o cenário.