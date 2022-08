Aliados de Garcia querem turbinar programas sociais e pegar carona em Bolsonaro

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) foi aconselhado por aliados a turbinar programas sociais do governo de São Paulo para usufruir da onda ascendente de Jair Bolsonaro (PL) com o aumento do Auxílio Brasil neste mês. É consenso no meio político, mesmo na oposição, que o presidente crescerá nas pesquisas com o reajuste do benefício, além da redução no preço dos combustíveis. Em junho, Garcia aumentou o valor do vale-gás paulista para R$ 110 e ontem anunciou a abertura de mais dez unidades móveis do Bom Prato até setembro. Para aliados, é preciso fazer mais. Nas propostas de governo para um eventual segundo mandato, Garcia promete criar o cartão Bom Prato, para famílias vulneráveis comprarem comida.

DEFESA. Os aliados de Garcia acreditam que, se ele avançar mais na área social, além de ganhar votos neste momento na esteira de Bolsonaro, o governador pode se defender de críticas de opositores, que acusam a gestão paulista de fazer caixa em plena crise social.

PRONTO, FALEI! Sóstenes Cavalcanti, deputado federal (PL-RJ)

“O segmento evangélico é um paredão contra o Lula, que ele não conseguirá ultrapassar”, disse, sobre esforço do PT de conquistar votos de religiosos.

CLICK. Coronel Tadeu, deputado federal (PL-SP)

Apoiador de Jair Bolsonaro, postou vídeo em que aparece vestido com a camisa de apoio ao presidente em ato em defesa da democracia na USP