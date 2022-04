Aliados de Bruno Araújo acusam apoiadores de Doria de montar “mini-gabinete do ódio”

Coluna do Estadão

Aliados do presidente do PSDB, Bruno Araújo, identificaram o funcionamento de uma rede organizada hostil na internet e já a batizaram de “mini-gabinete do ódio”. Eles creditam a iniciativa a apoiadores de João Doria.

A última investida do grupo foi um tuitaço contra Araújo na última sexta-feira, com a participação por 144 usuários pró-Doria e cerca de 1,5 mil postagens com mensagens como #ForaBrunoAraujo.

Desde a semana passada, Araújo não é mais o coordenador da pré-campanha de Doria para a Presidência da República. Após dar declarações contrárias à pré-candidatura do ex-governador paulista, ele foi substituído por Marco Vinholi, que é dirigente do partido em São Paulo.