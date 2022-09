Aliados de Bolsonaro temem novo destempero em debate no sábado (24)

Aliados de Bolsonaro têm receio do temperamento do presidente no debate deste sábado (24) no SBT, organizado por um pool de veículos, entre os quais o Estadão. A torcida é para Bolsonaro “não estourar”. Há apreensão pelo fato de haver dois blocos de perguntas de jornalistas – no último debate, na Band, o presidente atacou a jornalista Vera Magalhães.

GUERRA. Bolsonaro pretende criticar Lula e aproveitar que o petista não deverá ir para dizer que ele “arregou” e “fugiu” do confronto. Aliados desejam que o presidente “defenda o seu legado”