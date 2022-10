Aliados de Bolsonaro no Centrão aderem a críticas contra o TSE na reta final da campanha

Após o primeiro turno, membros do Centrão abandonaram o papel de bombeiros e passaram a estimular o presidente Jair Bolsonaro (PL) a questionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A virada de chave ocorreu a partir dos ataques aos institutos de pesquisa, vistos como oportunidade de expor uma suposta perseguição a Bolsonaro, sem que ele seja acusado de ser antidemocrático como no caso das urnas eletrônicas. Nomes como Valdemar Costa Neto (PL), Ciro Nogueira (PP) e Fábio Faria (PSD), que até então temiam os efeitos eleitorais das críticas aos ministros da Corte, agora fazem coro ao presidente nos bastidores. Os alvos prioritários são os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Benedito Gonçalves, aos quais acusam de parcialidade.

DISFARCE. Em conversas reservadas, Ciro Nogueira reclamou da decisão de Moraes que vetou a investigação do Cade sobre os institutos, mas evitou comentários públicos. Ele ainda quer manter a imagem de que seria o “amortecedor” de Bolsonaro. Coube a Ricardo Barros (PP) as críticas nas redes e em entrevistas. O presidente do Cade é afilhado político do ministro.

DE OLHO. Nogueira saiu derrotado da eleição, mesmo sem concorrer. A bancada do PP na Câmara encolheu de 57 para 47. Aliados como Silvio Mendes e Margarete Coelho não se elegeram no Piauí. A vitória de Bolsonaro ajudaria a fortalecer os caciques da sigla.

ALVO. Fábio Faria escolheu as redes para atacar o TSE, ao insinuar favorecimento a Lula (PT) diversas vezes nos últimos dias. Ontem, entretanto, ele comemorou decisão da Corte para retirar do ar os vídeos em que Bolsonaro diz que “pintou um clima” ao falar de venezuelanas, o que foi explorado negativamente por seus adversários.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil