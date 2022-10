Aliados de Bolsonaro divergem sobre como lidar com episódio Carla Zambelli

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) divergem sobre como lidar com o incidente envolvendo a deputada Carla Zambelli (PL-SP), que apontou um arma contra um adversário político, neste sábado, em São Paulo, após uma discussão na saída de um restaurante. Enquanto parte dos bolsonaristas defende se distanciar do episódio, o filho do presidente, Flavio Bolsonaro (PL-RJ), passou a defender Zambelli com veemência nas redes sociais.

Após imagens de parte da confusão serem divulgadas na internet, Zambelli alegou que estava se defendendo depois de ter sido supostamente empurrada por um homem, que passou a ser perseguido pela parlamentar e um grupo de pessoas que estava com ela – um dos aliados da deputada também estava armado e chegou a efetuar um disparo. As gravações indicam que o homem perseguido não foi responsável pela queda.

Diante disso, alguns bolsonaristas como o deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) apagaram publicações em que defendiam a parlamentar. O deputado eleito Ricardo Salles (PL-SP) chegou a mandar uma indireta para Zambelli, a quem se referiu como “besta quadrada”, mas sem citar nomes. Pessoas próximas a Salles confirmam que ele fez referência à correligionária na publicação e que também a chamou de “sem noção”.

Na equipe de Bolsonaro, alguns integrantes mais próximos consideram que é mais seguro o presidente se manter distante do episódio, que poderia prejudicá-lo na véspera do segundo turno. A avaliação é que o caso recente envolvendo o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, que atacou policiais federais, foi negativo para a campanha.

Flavio, por sua vez, reforça a tese de que Zambelli foi agredida.