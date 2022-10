Aliados de Bolsonaro apostam em pauta social para virar votos em MG

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) considera que o discurso capaz de ajudar a virar votos em Minas Gerais, um dos Estados mais estratégicos na disputa, é o da pauta social, não de costumes.

ONDE PEGA. “O mais importante é deixar claro que o governo não vai mexer nos benefícios sociais, não vai reduzir o salário mínimo, essas pautas são as mais relevantes, o que inclui bolsas e auxílios, sem esquecer aposentadorias rurais”, diz Marcelo Freitas (União-MG).

ONDE PEGA 2. Minas é um reflexo do restante do País, afirma o parlamentar. Outros membros da campanha bolsonarista ficaram preocupados com a repercussão do plano de Paulo Guedes, revelado pela Folha, de desindexar o salário mínimo. Não por acaso, o presidente falou e gravou vídeo prometendo reajustar o salário mínimo acima da inflação.