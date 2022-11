Aliados de Alcolumbre preveem que PEC de Transição só comece a tramitar na próxima semana

A previsão de aliados de Davi Alcolumbre (União-AP) é de que a PEC da Transição não vai avançar nesta semana. Apesar de haver período de esforço concentrado, com esperado quórum elevado, o período servirá para articulações políticas, e a tramitação só deve começar na semana seguinte.

FOLHINHA. O texto ainda não foi negociado e apresentado aos líderes do Senado. No total, o cálculo é de que há 17 dias úteis para a análise, desconsiderando datas em que há, por exemplo, jogos do Brasil na Copa do Mundo.