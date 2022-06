Aliado tenta acalmar diretório paulista após Bivar anunciar que sigla abandonará Garcia

O presidente interino do União Brasil, Antonio Rueda, tem atuado nos bastidores para atenuar insatisfações após Luciano Bivar sinalizar que deseja romper com o PSDB em Estados como SP e MG. Enquanto aliados paulistas dizem preferir Garcia, Bivar flerta com o PT de Fernando Haddad.

MÁGOA. Rueda procurou correligionários paulistas para dizer que vai ouvi-los e que Bivar ficou chateado com Bruno Araújo e Aécio Neves. Garcia está “pagando o pato”, disse.