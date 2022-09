Aliado de Lula quer mudar campanha em Minas para evitar perda de votos

Aliado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas, o ex-prefeito de Uberaba Anderson Adauto criticou a estratégia adotada por Alexandre Kalil (PSD) e, assim como outros apoiadores do petista no Estado, quer mudar a campanha nesta reta final. Para Adauto, a estratégia de Kalil de mostrar a aliança que tem com Lula na TV e em redes sociais pode funcionar na capital, mas não no interior. Por isso, ele diz que “o PT acredita na mobilização e no visual de rua”. “Como ele (Kalil) não cuidou disso, nós estamos trabalhando no processo de mobilização. Mas não é um distanciamento entre Lula e Kalil, nós queremos justamente reforçar essa aliança. O PT é leal ao Kalil”, afirma Adauto.

BOCA. O ex-prefeito também considera que Kalil errou ao dizer que “joga no lixo o voto de prefeitos”, no último sábado (17). “A língua dele (Kalil) fez ele chegar onde chegou, só que de vez em quando cria obstáculos. Mas estamos firmes com ele.”

CHÃO. Petistas estão preocupados com o desempenho de Lula no segundo maior colégio eleitoral. Dizem ter sido surpreendidos pelo sucesso de Romeu Zema (Novo) em ativar o antipetismo, o que não ocorreu nem em SP. Por isso, o PT mineiro orientou prefeitos e deputado a reforçar os nomes de Lula e Kalil com bandeiraços, caminhadas e panfletagens. O PT crê que tem mais força do que o PSD de Kalil para mobilizar a militância.

BALANÇO. O risco para o PT em Minas é Zema vencer Kalil no 1º turno. Além de perder o palanque em um eventual 2º turno contra Bolsonaro, Lula veria o presidente ganhar o apoio de Zema.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Luiz Inácio Lula da Silva, presidenciável do PT