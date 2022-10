Aliado de Lula e Haddad, Márcio França busca diálogo com evangélicos

Márcio França (PSB) tem buscado líderes evangélicos de igrejas neopentecostais com a leitura de que a vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos) pode fortalecer além da conta a Universal do Reino de Deus, em detrimento de outras denominações. Entre os interlocutores, estão os deputados Jefferson Campos e Carlos Cézar, ambos do PL, da Igreja Quadrangular.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo