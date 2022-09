Aliado de Lira, Rodrigo Cunha usa depoimento do pai de Paulo Dantas para atacar rival em AL; Veja o vídeo

A campanha do candidato ao governo de Alagoas, Rodrigo Cunha (União), apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), gravou vídeos para a propaganda eleitoral na última semana com ataques desferidos pelo pai do rival Paulo Dantas (MDB), que é governador e aliado da família de Renan Calheiros (MDB).

Nas gravações, o ex-deputado Luiz Dantas diz que o filho estaria envolvido em um suposto esquema de corrupção na Assembleia Legislativa, pelo qual já é investigado desde 2017, sob o argumento de que Paulo “fazia parte da estrutura”.

“Eu tinha uma chancela para chancelar todos os documentos. E algumas pessoas foram para a folha na Assembleia sem o meu conhecimento. O Paulo estava envolvido nisso também porque Paulo fazia parte dessa estrutura. Ele fez um derrame dessa chancela no município de Batalha e Major Izidoro”, afirmou, sobre a nomeação de possíveis funcionários-fantasmas no seu então gabinete.

Em outro vídeo, Luiz diz que o filho “não tem preparo intelectual, nem equilíbrio” para a administrar o Estado. “Eu não quer que as pessoas de Alagoas sejam traídas como eu fui”, diz ao final.

Segundo membros da equipe de Rodrigo Cunha, havia a expectativa de lançarem novos vídeos com Luiz Dantas. Porém, a campanha foi notificada judicialmente pelo time de Paulo Dantas, que teve decisão favorável do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a não usar mais esse material.

De acordo com pessoas próximas ao governador, o vídeo do pai foi uma surpresa para a campanha de Paulo Dantas. Eles alegam que Luiz Dantas queria mais espaço na administração pública, o que teria sido negado pelo filho.

“Se o ex-deputado Luiz Dantas tinha uma denúncia contra seu filho, por que apoiou ele para ser deputado estadual no lugar dele em 2018? Se Paulo é investigado desde 2017, por que a Polícia Federal nunca o indiciou? Por que agora, faltando uma semana das eleições, ele grava o vídeo?”, questionou a assessoria de Paulo Dantas sobre a denúncia.

Veja o vídeo: