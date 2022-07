Aliado de Bolsonaro desde os anos 1980, Waldir Ferraz diz que não deve ir à convenção do presidente no Rio

Amigo de Jair Bolsonaro, Waldir Ferraz diz que há “90% de chance” de ele não aparecer na convenção do PL, no Rio, neste domingo. Ele diz que o evento vai estar muito cheio e que “só vai servir para as pessoas puxarem o saco” do presidente. Waldir acompanhou Bolsonaro em eleições desde a década de 1980. Nas redes sociais, ele se apresenta como “tropa de Bolsonaro” na tentativa de se eleger deputado federal pelo PL.

Coluna do Estadão: Derrota do governo no STF sobre precatórios soma R$ 16 bilhões