Alemanha ameaça retirar doação ao Fundo Amazônia se governo não aceitá-la formalmente

O governo alemão avisou o brasileiro que, se a gestão de Jair Bolsonaro não se manifestar até 31 de dezembro, terá que retirar a oferta de 35 milhões de euros já cedidos ao Fundo Amazônia. O Brasil perdeu acesso ao fundo em 2019, quando brigou com seus patrocinadores (Noruega e Alemanha). Após a vitória de Lula, a Alemanha informou que deseja retomá-lo, mas precisa cumprir regras.

AVISO. Durante a COP-27, a Alemanha informou os prazos ao governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), que alertou o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, também no Egito. É o BNDES quem administra o fundo no Brasil.

VOU VER. A assessoria do banco informou que vai “iniciar em breve a negociação e preparação da documentação necessária à devida efetivação do aporte”.

