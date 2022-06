Além de benefícios sociais, senadores esperam que Bezerra inclua piso da enfermagem em cálculos de PEC

Senadores esperam que os cálculos da PEC sob a relatoria de Fernando Bezerra (MDB-PE) contemplem, além do aumento do Auxílio Brasil e do voucher-caminhoneiro, o reajuste do piso da enfermagem. O benefício foi aprovado pelo Senado e tem como fonte os mesmos dividendos da Petrobras prometidos para a PEC.

CÉTICOS. Líderes do Centrão já começam a falar nos bastidores que o aumento do Auxílio Brasil é tardio e terá pouco impacto na ponta até a eleição.