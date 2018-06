Aldo Rebelo começa campanha na porta de fábrica em São Paulo

Coluna do Estadão

Recém-filiado e pré-candidato do Solidariedade ao Palácio do Planalto, o ex-ministro Aldo Rebelo terá seu primeiro compromisso como presidenciável às 5 da manhã desta terça-feira. Acompanhado de dirigentes da Força Sindical, ele fará um comício relâmpago na porta da metalúrgica Maxion, em Santo André.

Aldo deixou o PSB no dia 5 de abril depois que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa decidiu se filiar à legenda. Ele foi presidente da Câmara, ministro dos Esportes e da Defesa dos governos petistas quando ainda estava no PCdoB (Leonel Rocha).