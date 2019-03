Alcolumbre vê ‘janela’ em pacto federativo

Ainda um tanto periférico nos debates sobre a reforma da Previdência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), quer abraçar a agenda do pacto federativo. Até outro dia no baixo clero, ele vê na pauta uma janela para se projetar. O primeiro item será a cessão onerosa, assunto sobre o qual o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE), tem demonstrado disposição para dialogar. O presidente do Senado já conversou com o ministro Paulo Guedes e o convidou para ir ao plenário destrinchar o tema. Recebeu sinal verde dele.

Fala que eu escuto. Após a reunião com Guedes, Alcolumbre quer discutir com governadores e prefeitos de capitais suas sugestões.

Aqui não. A ideia surgiu quando Bezerra anunciou em reunião a intenção do governo de debater o assunto. Líderes da Minoria e do MDB, Randolfe Rodrigues e Eduardo Braga, reagiram contra o que chamaram de “bypass” no Senado.

Submerso. Desde a disputa pela presidência do Senado, Renan Calheiros não usou as redes sociais. O último tuíte é do dia 1.º de fevereiro, quando disse que Alcolumbre conduzir a sessão da votação era uma “tentativa desesperada de golpe”.

Rodrigo Pacheco, líder do DEM (MG) no Senado

Aliado. Vinicius Poit (Novo) está caindo de vez nas graças dos bolsonaristas. Depois de o presidente replicar um vídeo seu apontando fake news na reforma da Previdência, foi a vez de Paulo Guedes distribuir para seus contatos o material.

E aí? Alexandre Frota tem perguntado nas redes a opinião de seus seguidores sobre a reforma da Previdência. Pretende votar conforme os tuítes. Para a “sorte” da equipe econômica, enquete dele no Instagram deu 78% favorável.

CLICK. O deputado João Campos (PSB) postou uma foto de homenagem no Carnaval de Olinda ao seu pai, Eduardo, ex-governador pernambucano, morto em 2014.

Quê? A Medida Provisória do imposto sindical, que foi publicada na véspera do Carnaval, surpreendeu o Ministério Público trabalhista.

Alerta. Procuradores críticos dizem que a MP viola tratados dos quais o Brasil é signatário na ONU e na OIT, e entidades poderiam acionar essas instituições.

Internacional. A medida provisória teria violado: liberdade sindical, autonomia coletiva e diálogo social.

Desenroscou. O alvará para a construção da casa no sítio Los Fubangos, de Lula, está para ser aprovado pela Prefeitura de São Bernardo. O terreno arrematado seis meses antes da morte da mulher do ex-presidente, Marisa Letícia, tem mais de 20 mil m2, às margens da represa Billings.

Amigo. O projeto da construção da casa de 540 m2 é assinado pelo petista e engenheiro José Filippi Júnior. Ele foi prefeito de Diadema e tesoureiro do PT nas campanhas presidenciais de 2006 e 2010, citado em delações da Lava Jato.

Disputa. Ainda que a reeleição de Cauê Macris (PSDB) na Assembleia-SP esteja bem encaminhada, partidos que não fazem parte do “centrão” começam a abrir diálogo sobre a “necessidade de renovação”. Janaína Paschoal (PSL) e Daniel José (Novo), candidato como ela, estão conversando.

Prioridades. A candidata do PSL usou o Twitter para criticar a busca do partido por um programa de compliance com empresas, como revelou a Coluna anteontem. “Virou um produto. Quem quer apurar, apura”, escreveu a deputada.

Juliano Medeiros, presidente do PSOL: “Marielle transformou-se num símbolo de resistência que transcende o PSOL e a própria esquerda”, sobre as homenagens no Carnaval à vereadora assassinada.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

