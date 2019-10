Alcolumbre vai visitar praias do Nordeste afetadas por óleo como presidente em exercício

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, irá visitar as praias do Nordeste afetadas pelo derramamento de óleo na próxima quinta-feira, 24. Davi irá na condição de presidente da República em exercício, já que o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estarão em viagens internacionais.

A ideia é ir aos três Estados em situação mais crítica, acompanhado de parlamentares da região e de ministros de Estado. Ele encomendou um relatório para saber quais foram as regiões mais afetadas e, com base nele, prevê ir a Alagoas e Sergipe. O terceiro deve ser Pernambuco, mas ainda está sob análise.

A ida de Alcolumbre coincide com o momento em que governadores do Nordeste criticam a ineficácia das ações tomadas pelo governo federal. No último sábado, o governador da Bahia, Rui Costa, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, trocaram acusações no Twitter.

No domingo, 20, a Marinha fez a primeira coletiva de um ente federal sobre a situação nas praias — 48 dias após o primeiro registro. O almirante de esquadra Leonardo Puntel, afirmou que a União cobrirá os custos de Estados e municípios que trabalham para limpar a costa. (Juliana Braga)