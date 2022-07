Alcolumbre reaparece e é um dos articuladores de adiamento da CPI do MEC

Longe dos holofotes, o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) voltou a participar ativamente das articulações nos últimos dias. Ele foi um dos responsáveis por barrar a CPI do MEC no Senado. Após o anúncio de que o colegiado deve ficar para depois da eleição, ele circulou sorridente ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em clima de vitória.

CONTRA. Na reunião de líderes que decidiu pelo adiamento da CPI, Alcolumbre disse que a comissão seria “eleitoreira e midiática” e que a posição da maioria (contrária à comissão) deveria prevalecer.

VAPT-VUPT. Além da CPI, Alcolumbre atua para aprovar a PEC que permite a indicação de parlamentares ao cargo de embaixador. A previsão é o texto ser votado na CCJ ainda nesta quarta e ser aprovado pelo Senado antes do recesso.