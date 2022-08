Alcolumbre emperra indicação de ministros do STJ por Bolsonaro

O governo tentou adiantar a indicação dos ministros do STJ escolhidos por Jair Bolsonaro, mas Davi Alcolumbre (União-AP) atrapalhou os planos. A ideia era fazer as sabatinas antes da eleição. Mas Alcolumbre disse não querer se ausentar do Amapá, onde disputa reeleição, para presidir a CCJ. No ano passado, Alcolumbre adiou por meses a sabatina de André Mendonça ao STF.

DEPOIS. O início das campanhas atrapalhou o governo em outras áreas. Havia intenção de votar o marco da energia eólica offshore, mas o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Dário Berger (PSB), alegou compromissos em SC. A votação deve ficar para depois da eleição.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Davi Alcolumbre, senador (União-AP)