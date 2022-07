Alcolumbre e Lula podem dividir palanque, mas evitam apoio um ao outro

O ex-presidente Lula (PT) deve apoiar o pré-candidato ao governo do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), aliado de primeira hora de Davi Alcolumbre (União). Ainda assim, Lula e Alcolumbre evitarão declarar apoio um ao outro, mesmo que possam aparecer no mesmo palanque.

Alcolumbre tenta se manter neutro diante do acirramento entre Lula e Bolsonaro no Estado. O petista, por sua vez, diz que já se comprometeu com João Capiberibe (PSB) para o Senado.